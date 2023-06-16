«Ведомости»: в Госдуме предложили отменить 25 статей КоАПа

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутаты Госдумы предложили упразднить 25 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). По мнению законодателей, эта мера позволит снизить административное давление на граждан и субъекты предпринимательской деятельности. В настоящее время соответствующий законопроект и сопроводительные документы направлены в правительство для получения официального отзыва. Об этом газете «Ведомости» рассказал соавтор поправок, лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

По данным издания, основной блок поправок связан с отменой так называемых «дублирующих» норм кодекса, которые позволяют оштрафовать предпринимателя. Так, Нечаев с коллегами предлагают отменить сразу несколько статей, касающихся трудовых отношений.

Также депутаты предложили упразднить статью о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. В пояснительной записке говорится, что за период действия ограничений по данной статье было привлечено более 1 млн индивидуальных предпринимателей и компаний.

Кроме того, отмене, по мнению депутатов, подлежат устаревшие статьи о штрафах за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, о штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными. Кроме того, за несоблюдение требований к содержанию животных, например за выброшенных животных, россиянам будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.

В свою очередь пресс-служба Росавиации сообщила, что за несогласованный запуск беспилотника в России его оператору грозит штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Также в ведомстве рассказали, что если дрон ранил или убил человека, его хозяина могут посадить в колонию на срок до семи лет.