«Ведомости»: Путин скоро примет у себя Володина и Матвиенко

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с Вячеславом Володиным

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни примет у себя председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. Уточняется, что другие парламентарии не будут участвовать во встрече.

Законодательная повестка сейчас насыщенная, есть что обсудить. Традиционно на таких встречах речь идет о том, что депутаты и сенаторы делали во время прошедшей сессии и что планируют делать в будущем, — сказал один из источников.

Последнее заседание ГД прошло 26 июля, с 31 июля до 6 августа у депутатов запланирована «работа с избирателями», а затем отпуск до сентября.

Вячеслав Володин сообщил, что за время весенней сессии депутаты приняли 500 законов, из них 136 — социально ориентированные. Парламентарии повысили призывной возраст, интегрировали в Российскую Федерацию новые регионы, установили уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО, запретили менять пол. Самые обсуждаемые законы весенней сессии — в обзоре NEWS.ru.