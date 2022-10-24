«Ведомости»: правительство закроет лазейку для закупок иностранного ПО «Ведомости» : правительство обяжет госорганы и банки закупать российские программы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранное программное обеспечение будет недоступно для покупки госорганами, банками и операторами связи, выполняющими функции субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), даже если ПО не имеет российских аналогов. Такое ограничение содержится в методических рекомендациях по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО, пишут «Ведомости».

Как сказано в рекомендациях, к концу года доля программного обеспечения российского и евразийского происхождения должна вырасти на значимых объектах КИИ на 10% относительно показателей конца августа. К концу следующего года эта доля должна превышать исходные показатели на 40%, а до 2027 года отечественным должно стать все программное обеспечение.

До этого премьер Михаил Мишустин заявил, что доля российского ПО, используемого на промышленных предприятиях, не превышает четверти от всех используемых технологий, выполняющих ключевые функции. Директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт» Роман Карпов пояснил, что компании заявляли об избыточном функционале, чтобы отсеять другое ПО и получить разрешение на покупку зарубежного софта. Теперь же закон требует от владельцев КИИ перейти на российское ПО и оборудование, зарубежные программы и оборудование можно будет использовать только в случае отсутствия отечественных аналогов и при согласовании с Минцифры и Минпромторгом.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения независимости РФ от используемого сейчас иностранного софта. Также глава государства потребовал подготовить предложения о специальных условиях использования зарубежного программного обеспечения, договоры по которому российские пользователи не в состоянии соблюдать.

В свою очередь Мишустин заявил, что российское правительство установит финальные сроки перехода на отечественное программное обеспечение по ключевым позициям. Он призвал всех, кто остался в стороне от внедрения отечественного софта в различные сферы деятельности, включиться в работу и «не затягивать» с этим вопросом. По его словам, российские компании тратят около 200 млрд рублей на закупку иностранного ПО, хотя для зарубежного софта есть 80% российских аналогов.