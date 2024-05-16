«Ведет к диктатуре»: в Совфеде описали будущее Армении при Пашиняне Сенатор Ковитиди: Пашинян держит народ в страхе и ведет Армению к диктатуре

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к диктатуре и держит народ в страхе, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что аресты и репрессии в отношении патриотически настроенных граждан свидетельствуют о нарушении прав человека в Армении.

Репрессии в отношении патриотов Армении, их задержание и аресты являются ярким свидетельством нарушения прав человека в Армении, которое осуществляет проамериканский режим Пашиняна. Для удержания народа в страхе Пашинян уверенно ведет Армению к диктатуре, — пояснила сенатор.

По словам Ковитиди, США, Евросоюз и подконтрольные им СМИ игнорируют начавшиеся в Ереване массовые митинги. Как уточнила сенатор, народ Армении хочет, чтобы «проамериканский премьер Пашинян» оставил свой пост. Она добавила, что для рядовых граждан закрыли проход на международный форум ЕБРР.

Армянам запретили не только ездить, даже проходить мимо Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна. Отныне демократия «по-пашинянски» предусматривает задержания, аресты, запрещение передвижения по Армении, — заключила сенатор.

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян ранее заявил, что дал Пашиняну ровно час на уход в отставку. В ходе многотысячного митинга на площади Республики в Ереване он добавил, что готов встретиться с политиком и обсудить условия увольнения. По его словам, правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной.