«Вечная слава героям»: Гладков обратился к белгородцам в День Победы Гладков поздравил жителей Белгородской области с 79-й годовщиной Великой Победы

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей региона с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что белгородская земля не раз становилась форпостом Отечества и местом сокрушительных сражений с противником. По словам Гладкова, в настоящее время регион стойко удерживает оборону и его жители мужественно преодолевают трудности фронтового приграничья.

Белгородская земля не раз становилась форпостом нашего Отечества, местом сокрушительных сражений с врагом. <...> И сегодня наш регион стойко удерживает оборону, белгородцы мужественно преодолевают все трудности фронтового приграничья, но не теряют силы духа и веры в Победу, самоотверженно помогают военнослужащим и не сдаются! <...> Вечная слава героям Великой Отечественной войны! — сказал Гладков.

Он пожелал мирного неба, благополучия, а также уверенности и спокойствия жителям Белгородской области. Кроме этого Гладков обратился к участникам специальной военной операции на Украине и пожелал им успешного выполнения всех поставленных задач.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никому не даст осквернить день Великой Победы. По ее словам, Запад не устраивает, что победа досталась россиянам, поэтому недоброжелатели намерены не только украсть праздник, но и вернуть отложенный эффект поражения. Она подчеркнула, что западные страны хотят поудобнее переписать историю и вымарать РФ из числа победителей в ВОВ.