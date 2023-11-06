ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Артемовском Минобороны РФ: ВДВ из гаубицы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Фото: МО РФ

Артиллеристы-десантники из гаубицы Д-30 уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, сообщает Минобороны РФ, опубликовавшее соответствующее видео. В оборонном ведомстве отметили, что КНП противника был замаскирован и располагался в одном из полуразрушенных домов в серой зоне.

Артиллеристы-десантники вели стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции, находящейся на удалении около 8 километров. В результате точного попадания командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом был уничтожен, — подчеркивается в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что военнослужащие гвардейского Костромского полка ВДВ успешно поразили украинский военный автомобиль в зоне специальной военной операции. По данным ведомства, машина направлялась в сторону оборонительных позиций армии России. Ее обнаружили в районе Артемовска российские разведчики. Она была подбита с расстояния пять километров с помощью противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет». После нанесения удара десантники сменили позицию, чтобы избежать ответного огня.