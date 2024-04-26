ФОМ: уровень доверия россиян Путину снизился ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян

Доверие россиян к главе государства Владимиру Путину уменьшилось на три процентных пункта и составляет 79%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», которые публикует ТАСС. 80% опрашиваемых считают, что он хорошо выполняет свою работу. Эти данные были получены в результате опроса фонда среди 1,5 тыс. граждан с 19 по 21 апреля.

Положительную оценку деятельности правительства высказали 55% участников опроса (уменьшение на 4 п. п.), о хорошей работе главы кабмина Михаила Мишустина также заявили 55% опрошенных (уменьшение на 5 п. п.).

Поддержка партии «Единая Россия» составила 46% (уменьшение на 8 п. п.), КПРФ — 8% (увеличение на 2 п. п.), ЛДПР — 8% (без изменений), «Справедливая Россия — За правду» — 3% (увеличение на 1 п. п.), «Новые люди» — 4% (увеличение на 1 п. п.).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что майские праздничные выходные 20% граждан России планируют провести на работе. В результате опроса стало известно, что что 47% планируют остаться дома, а 29% отправятся на дачу или проведут время на садовом участке.

Также москвичам, которые поздно задумались о выездном отдыхе в майские праздники, посоветовали обратить внимание на подмосковные парк-отели. Эксперт по туризму Николай Мельник отметил, что некоторые из них полностью забронировали еще в марте, но не исключено, что свободные номера еще есть.