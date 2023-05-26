Названо число россиян, не доверяющих Путину ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

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16,2% россиян не доверяют президенту Владимиру Путину, сообщается в пресс-отчете ВЦИОМ на официальном сайте с рейтингом доверия политикам. 80% напротив выражают доверие личности президента. При этом одобряют деятельность Путина посту президента чуть меньше — 76,5%. Работу правительства одобряют чуть больше половины респондентов, указано в отчете центра.

Показатель одобрения деятельности президента с 15 по 21 мая 2023 года составил 76,5% (+0,1 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,3% (-0,2 п.п. за неделю) и 50,6% (+0,4 п.п. за неделю) соответственно, — говорится в отчете ВЦИОМ.

Вслед за Путиным доверие среди политиков у респондентов ВЦИОМ вызывает Мишустин (62%), а также в меньшей мере Геннадий Зюганов (36,1%) и Сергей Миронов (32,4%).

В антирейтинге доверия лидирует Геннадий Зюганов — лидеру КПРФ не доверяют 42,6% респондентов. Следом за ним Сергей Миронов (31,9%) и Леонид Слуцкий (26,4%).

Ранее Сергей Миронов сообщил, что не намерен баллотироваться на выборы президента России в 2024 году. Он и его партия «Справедливая Россия — За справедливость» приняли решение поддержать кандидатуру Владимира Путина на грядущем голосовании.