«Важнее, чем победа»: Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах Путин: поддержка россиян важна больше, чем формальная победа на выборах

Фото: : Валерий Шарифулин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка россиян для него важнее, чем формальная победа на выборах главы государства. В обращении к гражданам, опубликованном на сайте Кремля, он поблагодарил избирателей за отданные голоса.

Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше. Но уже сегодня делают Россию еще более сильно и независимой, — заявил Путин.

Президент отметил, что прошедшая кампания была напряженной и ответственной. Россияне выбирали путь, по которому страна пойдет дальше, а также определили будущее для себя и своих детей, добавил Путин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова на спецзаседании комиссии озвучила официальные итоги голосования на президентских выборах в России. По данным Центризбиркома, с результатом 87,28% победил Владимир Путин. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,31% голосов. За ним соответственно расположились Владислав Даванков от «Новых людей» (3,85%) и Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,20%).