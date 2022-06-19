Сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюзу грозит раскол из-за Украины. Ряд стран категорически против принятия страны в ЕС. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Ряд стран Евросоюза будет голосовать против даже символического кандидатства Украины, то есть ЕС грозит раскол по этому вопросу. А единство ЕС для Брюсселя сохранить важнее, чем обрадовать [президента Украины Владимира] Зеленского, — написал Пушков.
Сенатор сыронизировал, что Киеву предложили условный статус «кандидата в кандидаты в члены Евросоюза». Но, по его мнению, даже такой статус оставит довольным Зеленского.
Ранее Алексей Пушков заявил, что лидеры европейских стран, «увлеклись Украиной» и не замечают подлинных угроз. Между тем волна аномальной жары, которая надвигается на Европу, принесет «мощный и серьёзный кризис».