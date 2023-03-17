Вассермана рассмешило решение МУС в отношении Путина Вассерман: ордер МУС на арест Путина — это очень смешно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина выглядит «очень смешным решением», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он отметил, что у суда в Гааге нет ресурсов, позволяющих привести ордер в исполнение, юрисдикцию МУС не признает большая часть великих держав, а само постановление полностью дискредитировало данную судебную инстанцию.

Это очень смешно. Во-первых, у суда в Гааге нет ресурсов, позволяющих этот ордер привести в исполнение. Во-вторых, большая часть великих держав не признает юрисдикцию суда. В-третьих, суд был создан для рассмотрения преступного нападения НАТО на Югославию, рассмотрения уничтожения террористической Украиной малайзийского Boeing и еще ряда подобных вещей. А своими реальными действиями суд себя полностью дискредитировал. Да и юридическую систему Нидерландов в целом, — заявил Вассерман.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решения МУС для России не имеют никакого значения.

Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что России нужно немедленно выдать ордер на арест всех судей Международного уголовного суда. Он подчеркнул, что юрисдикцию МУС не признают не только в России, но и некоторые государства — члены СБ ООН. По мнению Клишаса, необходимо ликвидировать саму эту судебную инстанцию.