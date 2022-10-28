Вассерман заявил, что Первая мировая война продолжается до сих пор Депутат Вассерман: современные конфликты — это продолжение Первой мировой войны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Современные вооруженные конфликты являются продолжением начавшейся в 1914 году Первой мировой войны, заявил в беседе с «Радио 1» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя слова президента России Владимира Путина о предстоящем важном и непредсказуемом десятилетии. Парламентарий рассказал, что происходящее в XX и XXI веках можно считать не рядом мировых войн, а одной войной с краткосрочными перемириями.

Ограниченная мировая война уже идет. Более того, многие специалисты полагают, что все происходящее в XX и XXI веках — это не несколько мировых войн, а одна война с более-менее краткосрочным перемирием. Считается, что мировая война с 1914 года не прекращается, а только изредка прерывается, — рассказал Вассерман.

Причина сегодняшних конфликтов, по мнению депутата, кроется в нежелании стран реорганизовать систему мирового хозяйствования и управления и отказаться от глобального разделения труда. Вассерман считает, что именно отказ от принципа узкой специализации на уровне государств способен помочь миру выйти из великой депрессии, которая, как он считает, длится с 2008 года.

Пока мы не откажемся от этой системы, нынешняя великая депрессия, тянущаяся в открытой форме аж с 2008 года, не прекратится, — считает парламентарий.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Он добавил, что это время будет самым важным, поскольку сейчас формируется будущее мировое устройство. Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Он назвал главной исторической задачей конструктивное и созидательное разрешение всех противоречий.