Вассерман: в России могут появиться два новых федеральных округа Вассерман: после окончания спецоперации в состав РФ могут войти два новых федеральных округа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

После окончания специальной военной операции на Украине в России могут появиться два новых федеральных округа, которые получат название Юго-Западный и Новороссийский. Такое мнение в эфире подкаста «Законный вопрос» высказал депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

Некоторые регионы на территории нынешней Украины не смогут ужиться даже в составе одного федерального округа, поэтому придётся создавать минимум два: Юго-Западный и Новороссийский. Новороссийский пройдёт от Харькова через Донбасс, далее до побережья Чёрного моря, и совершенно точно до Тирасполя, а может даже и до Кишинёва, — предположил Вассерман.

По мнению Вассермана, Украина уже продолжительное время является «террористической» организацией, которая должна быть «ликвидирована».

Украина еще в 2014 году превратилась в террористическую организацию. И, как любая террористическая организация, она должна быть полностью ликвидирована. В каком формате войдут в состав РФ те регионы, которые сейчас являются частью Украины — вопрос технический, — добавил политик.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru поддержал идею экс-советника ректора Уральского горного университета Вадима Аверьянова открыть в Новоуральске Берия Центр в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. Парламентарий назвал Берию лучшим в СССР и одним из лучших в мире руководителей больших комплексных проектов, который требовал согласования научных и инженерных дисциплин, отраслей и производства.