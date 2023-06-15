Вассерман посоветовал школьникам надевать шорты на ЕГЭ в жару Депутат ГД Вассерман выступил против официального дресс-кода на ЕГЭ в жаркую погоду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по образованию Анатолий Вассерман

Школьники могут приходить на сдачу единого государственного экзамена в жаркую погоду, не соблюдая дресс-код, заявил член комитета Госдумы по образованию Анатолий Вассерман. Он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что ответ на вопрос о том, надевать шорты или форму на ЕГЭ, должен зависеть прежде всего от ощущений выпускников.

Бывает такая погода, когда не то что шорты надеть — кожу снять хочется. Проще говоря: надевать шорты или нет — это вопрос сугубо личных ощущений школьников, но надо помнить, что одеваться следует так, чтобы на сдающего ЕГЭ смотрели меньше, чем в его тетрадь, — подчеркнул парламентарий.

Депутат посоветовал выпускникам, которые обратились с жалобой на чрезмерно строгое поведение проверяющих из-за дресс-кода к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, стоять на своем. Он пояснил, что следует ориентироваться на погоду при выборе одежды. Вассерман также посоветовал школьникам не думать о своем наряде при походе на ЕГЭ. По его словам, экзамен — это не эффектная демонстрация себя одноклассникам, учителям и проверяющим.

Вассерман ранее заявил, что отменять ЕГЭ или изменять выпускные экзамены на данный момент бессмысленно, потому что для детей «меньше стресса не станет». Депутат уточнил, что избегать перенапряжения не стоит, так как во взрослой жизни человек постоянно сталкивается с ним.