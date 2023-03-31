Вассерман рассказал, какой будет новая концепция внешней политики России Депутат Госдумы Вассерман: Россия во внешней политике будет исходить из противостояния с Западом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Обновленная Концепция внешней политики России будет основываться на том, что стране противостоит большая коалиция, именуемая коллективный Запад, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, с остальным миром Москва будет выстраивать тесные отношения.

Уже сейчас понятно, что новая внешняя политика будет исходить из того, что нам противостоит большая коалиция, именуемая коллективный Запад. Но Запад не есть весь мир. И со всем остальным миром мы будем выстраивать тесные отношения, — заявил он.

Вассерман добавил, что хотя для ЕС противостояние с Россией катастрофически невыгодно, в Союзе продолжают вопреки своим интересам слепо подчиняться США. Однако в большей части мира, осознающей, что подчинение Соединенным Штатам Америки для них невыгодно, нет таких элит, которые пожертвуют интересами своих стран «ради чужого дяди».

Соответственно, эти страны будут действовать совместно с нами. Вот что совершенно точно понятно на данный момент всем здравомыслящим людям в стране, — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. Он заявил, что документ послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных делах.