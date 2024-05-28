Вассерман раскрыл правду об отношении к полякам на Украине Вассерман: польских наемников на Украине ждет только лютая ненависть местных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил в разговоре с NEWS.ru, что польских наемников ждет на Украине только «лютая ненависть» со стороны местного населения. По его словам, заявление президента России Владимира Путина о польских военных, которые никогда не уйдут с Украины в случае отправки в эту страну контингента НАТО, означает и то, что «их там же похоронят».

Пока поляки владели западнорусскими землями, они успели население этих земель довести до лютой ненависти к себе. Когда Польша в 1920-м вновь оккупировала часть этих земель, а именно Западную Украину и Западную Белоруссию, они довели ненависть до такого накала, что террористические движения разнообразных сепаратистов ненавидели поляков даже больше русских, — считает Вассерман.

Парламентарий не исключил, что украинцы быстро объяснят полякам, почему те зря считают некоторые регионы Украины своими землями. По мнению Вассермана, если польские граждане вновь зайдут на территорию Западной Украины, то дадут много поводов для новой ненависти.

Ранее Путин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Польши уже не покинут территорию Украины, если войдут туда. Российский лидер напомнил, что на Украине воюет большое число наемников из этой европейской страны. Президент также добавил, что Москва знает об участии западных бойцов в украинском конфликте, под видом которых в том числе работают и военные инструкторы.