Вассерман раскрыл главный недостаток бакалавриата Депутат Вассерман: обучение в бакалавриате получается неполноценным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru заявил, что обучение в бакалавриате получается неполноценным. По словам парламентария, в надежде сократить учебу на один год в университетах толком не преподают теоретические основы специальности. Он также высказался против Болонской системы образования.

Я с самого начала выступал против Болонской системы, против концепции бакалавриата и магистратуры. Я очень рад любым формам возвращения к нормальному пятилетнему специалитету. В надежде сократить обучение на один год в бакалавриате толком не преподают теоретические основы специальностей. Обучение получается крайне неполноценным и низкокачественным, — пояснил Вассерман.

Депутат добавил, что обучаться в вузе пять лет необходимо не всем. Так, медикам требуется шесть лет, чтобы дополнительный год проходить практику в интернатуре под тщательным надзором специалистов, уточнил парламентарий. Для других же специальностей, по словам Вассермана, такая практика не является необходимостью.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что отмена бакалавриата нужна для возвращения к советской системе образования. Парламентарий уточнил, что в России имеется высокая потребность в инженерах. По его словам, получить техническую специальность в сжатые сроки невозможно.