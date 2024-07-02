Вассерман раскритиковал законопроект об отмене ЕГЭ Депутат Вассерман: в формате ЕГЭ легче оценить весь спектр владения предметом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Не нужно отменять ЕГЭ, так как форма этого экзамена позволяет оценить весь спектр владения каким-то предметом, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, ЕГЭ лучше билетов на экзамене.

Форма этого экзамена мне представляется во многих отношениях более полезной, чем формат классического билета на экзамена, потому что в формате ЕГЭ легче оценить весь спектр владения каким-то предметом, а не только той темой, которая попадет в конкретный билет, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что, если дело дойдет до обсуждения законопроекта об отмене ЕГЭ, он будет голосовать против. К содержанию ЕГЭ есть много претензий, однако их постепенно исправляют. Кроме того, нельзя путать содержание и форму, заключил Вассерман.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что ЕГЭ нужно не отменять, а усовершенствовать. Парламентарий уточнил, что при прежней системе сдачи экзаменов в вузах может возникнуть дичайшая коррупция. Он уточнил, что ЕГЭ является огромнейшим стрессом для детей и родителей. Но, как подчеркнул парламентарий, экзамены в целом никому не нравятся.