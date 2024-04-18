Вассерман раскритиковал идею отменить контрольные в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман раскритиковал идею отменить контрольные работы в школах. Комментируя данную инициативу изданию Lenta.ru, парламентарий подчеркнул: если ее действительно внесут на рассмотрение, он будет выступать против как в рамках думского комитета, так и в публичных форматах.

Как уточнил Вассерман, контрольные работы являются необходимой частью обучения. Парламентарий пояснил, что таким образом проверяются знания, полученные школьниками. Уже на основе оценок за контрольные ребенок может искать способы совершенствования.

Если такая инициатива будет предложена, то я буду выступать против нее и в рамках комитета Госдумы по просвещению, и в публичных форматах. Контрольные работы — это необходимая часть обучения. Необходимая прежде всего потому, что самим ученикам надо получать оценки того, что они успели освоить, и на основе этих оценок искать способы совершенствования, — высказался депутат.

Член думского комитета по просвещению Ольга Казакова ранее сообщила, что Рособрнадзор проанализирует обоснованность проведения региональных и школьных контрольных работ. Усовершенствовать школьную программу, убрать лишние контрольные и сократить домашние задания поручил по итогам послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.