Вассерман прокомментировал выпады Эстонии в адрес России Вассерман: Эстония последовательно разрывает все экономические связи с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Эстония своими выпадами в адрес России разрывает все экономические связи со страной, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Как он отметил в беседе с «Царьградом», прибалтийская страна таким образом лишает себя доходов.

Понятно, что сил мешать нам они почти не имеют. Ну, скажем, ограничили они транзит через свою территорию. Ну так мы наладили иные форматы этого самого транзита. И сейчас все, что они могут, — это выдавать грязные, резкие фразы, в надежде что за эти фразы им что-то дадут, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что если ситуация будет и дальше продолжаться, Прибалтика останется без денег. Россия сможет найти выход, а Эстония, Литва и Латвия — нет, заключил Вассерман.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что главной задачей прибалтийской республики, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской военной машиной. Глава страны также пообещал «поставить Россию на колени».

До этого департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи на Нарве. Они необходимы для разграничения судоходных путей. Известно, что Россия и Эстония ежегодно согласовывают фарватер, однако в этом году Москва не приняла предложенные места размещения примерно половины буев.