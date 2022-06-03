Вассерман придумал два названия спецоперации на Украине с приставкой «анти» Вассерман предложил назвать спецоперацию России на Украине «Антигрушевский» или «Антикалинка»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Специальную военную операцию (СВО) России на Украине стоит назвать «Антигрушевский» или «Антикалинка», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Анатолий Вассерман. Парламентарий объяснил, что имеет ввиду польского политика Валериана Калинку (1826-1886) и украинского историка Михаила Грушевского (1866-1934). Собеседник подчеркнул, что последний являлся «главным пропагандистом старой польской фальшивки „Украина — не Россия“ и главным создателем целого комплекса фальшивых, якобы исторических исследований, доказывающих эту фальшивку».

Грушевский прославился тем, что, публикуя древнерусские документы из архивов, всюду заменял слово «Русь» на «Украина», «русский» на «украинец». Потом, конечно же, последующие исследователи обнаруживали, что в этих документах написано на самом деле и опровергали Грушевского. Но значительная часть тех, кто читал Грушевского на досуге, не знали про эти опровержения. <...> Калинка — польский историк, политик, а в конце жизни ещё и священник, первым провозгласил, что если им не удалось сделать русских поляками на тех территориях, которыми Польша владела несколько веков подряд, то надо добиться, чтобы они хотя бы перестали быть русскими, — подытожил Вассерман.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru предложил назвать российскую СВО на Украине «Освобождением». Член Совфеда отметил, что РФ сейчас избавляет соседнее государство от «нацистской нечисти, сформировавшейся за последние 30 лет, получилось так, что мы не до конца освободили свою территорию в 45-м году. Сейчас мы вынуждены её освобождать, проводя СВО».

Это однозначно освобождение от всей этой нечисти, сформировавшейся на Украине. Это и нацисты, и украинская элита, которая 30 лет оболванивала свой собственный народ, обрабатывала, доказывая, что они не такие, они особенные, великие, что Россия их угнетала. Дети вообще ничего не знают, им такую историю преподавали...Поэтому надо освобождать, мы ж не можем их предать. «Борьба за правду», может быть, но я бы назвал «Освобождение», — заявил Цеков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил по итогам 100 дней СВО на Украине, что действия России в Донбассе будут продолжены. По его словам, спецоперация не завершится, пока не будут достигнуты поставленные цели — защита людей в ЛНР и ДНР.