Вассерман предложил проголосовать об отмене указателей на английском Депутат ГД Вассерман предложил не спешить отменять схемы на английском в метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Прежде чем принимать решение об отмене схем в метро на английском языке необходимо собрать статистику и провести голосование, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что важно понять, какая часть приезжающих из-за рубежа понимают русский язык в достаточной мере, чтобы отказываться от иностранных указателей. По его мнению, спешить принимать подобные решения не следует.

Прежде чем решить, стоит ли приводить в жизнь предложение Минтранса, я бы постарался собрать статистику: какая часть приезжающих из-за рубежа в нашу страну владеют русским языком, хотя бы в той мере, чтобы понимать уровни на указателях, а какая — английским, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, необходима серьезная работа с данными о приезжих. Вассерман уточнил, что для этого необходимы опросы общественного мнения и прямые голосования. Таким образом парламентарий отреагировал на предложение Минтранса сделать необязательными схемы метро и указатели в общественном транспорте на английском языке. В ведомстве объяснили такую инициативу «многочисленными обращениями» россиян и регионов из-за информационной нагрузки на пассажиров и социально-политической ситуации.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила, что предложение отменить изучение английского языка в школах является великой глупостью. Она предположила, что это «просто пиар», выразив надежду, что идея не дойдет до обсуждения в парламенте.