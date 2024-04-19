Вассерман оценил необходимость переименовывать школу Ильина Вассерман: нет надобности переименовывать школу Ильина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Переименовывать центр РГГУ имени философа Ильина нет надобности, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Комментируя «Ямал-Медиа» петицию против использования фамилии деятеля в названии учебного заведения, парламентарий подчеркнул, что философа надо судить не по каким-либо ошибкам, а по высшим достижениям.

Я полагаю, что как спортсменов судят по их высшим достижениям, а не по их провалам, так и ученых, и философов. <...> Лично я бы не назвал в его честь ни одно заведение, но еще раз повторяю, я понимаю тех, кто выбрал такое название, и не вижу надобности особо с ними по этому поводу спорить, — отметил Вассерман.

Парламентарий уточнил, что у философа «вполне добротный уровень», он внятно и разумно излагал свои мысли. Из-за этого его удобно цитировать, считает Вассерман.

Ильин по высшим достижениям в общем-то неплох, на мой взгляд. Это вполне добротный уровень. У него весьма внятное и разумное изложение многих общих для философов положений, — отметил депутат.

Глава учебно-научного центра философ Александр Дугин ранее заявил, что к появившейся недавно петиции против школы Ильина при РГГУ причастны спецслужбы Запада. По его словам, таким образом западные страны хотят дискредитировать его как того, кто принимал участие в подаче обращения о финансировании терроризма должностными лицами США.