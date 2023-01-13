Вассерман оценил идею наказывать конфискацией «сбежавших» из страны россиян Депутат Вассерман: поправки в закон о дискредитации ВС РФ должны быть тщательно подготовлены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Поправки в закон, предусматривающий наказание для тех, кто покинул страну и негативно высказывается о России, должны быть тщательно составлены, чтобы не допустить судебного произвола, рассказал депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман. В беседе с «360» парламентарий отметил, что поправки могут внести «буквально за несколько дней».

По мнению Вассермана, необходимо серьезно проработать содержательную сторону законопроекта. Депутат считает, что необходимо внятно и однозначно обозначить, какие случаи попадут под действие закона, и какие меры будут применяться. Он уточнил, что в окончательной версии закона не должно остаться расплывчатых формулировок.

Крайне нежелательно превращаться в полицейское государство вроде «Соединенных Государств Америки», — отметил Вассерман.

Адвокат и специалист по международному и гражданскому праву Мария Ярмуш в свою очередь считает, что подобная мера необходима. По ее словам, в настоящий момент на фоне спецоперации в закон могут вноситься поправки, которые защитят от тех, кто «несет с учетом новых реалий угрозу России или ее гражданам». Юрист отметила, что механизм конфискации имущества может быть применен только после принятия поправок в УК России. Адвокат рассказала, что опасаться стоит и тем, кто покинул страну: суды могут вынести приговор заочно. Ярмыш призвала не бояться возможных поправок тем, кто не собирается нарушать российское законодательство.

Ранее стало известно, что Госдума разрабатывает меры в отношении уехавших россиян, которые своими действиями и словами могут нанести ущерб обществу. По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Олега Морозова, уехавшие не могут пользоваться теми же правами, что и другие россияне.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество у тех, кто уехал и негативно высказывается о России. Он считает, что такая мера должна применяться к тем, кто «позволяет себе публично лить грязь на Россию».