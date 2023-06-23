Вассерман объяснил, почему нельзя отменить ЕГЭ Депутат ГД Вассерман: общий экзамен существовал задолго до появления ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

Отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) нельзя, подобная форма существовала еще задолго до него, просто выглядела несколько иначе, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что раньше выпускники готовились по билетам, которые также были едины для всех учебных заведений.

Отменить ЕГЭ в принципе невозможно. Единый государственный экзамен проводится совершенно с незапамятных времен. То есть, по крайней мере, выпускной экзамен всегда был единым. <...> Просто раньше вытягивали случайным образом билет с несколькими вопросами и отвечали за несколько минут, сейчас дается несколько часов для ответов на несколько десятков вопросов, — пояснил парламентарий.

По словам Вассермана, те, кто предлагают отменить ЕГЭ, на самом деле подразумевают возвращение к классической билетной форме или же хотят отделить экзамен от вступительных в вузы. При этом сам парламентарий считает, что у такой концепции есть свои достоинства и недостатки.

Так, совмещение выпускного и вступительного позволяет подавать документы в несколько вузов сразу, что хорошо не для всех абитуриентов: некоторые еще не определились и могут только через пару лет понять, что выбранная специальность его не привлекает. Чтобы решить проблему, Вассерман предлагает ввести дополнительные проверки при поступлении.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее сообщил, что в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Согласно поправкам, ЕГЭ хотят заменить госэкзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления.