Вассерман объяснил, почему он «лопает шарики» в Госдуме Вассерман заявил, что может играть в Bubble Worlds и делать другие дела одновременно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Член комитета нижней палаты парламента по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, что играет в Bubble Worlds в Госдуме, поскольку эта игра позволяет «отвлечься на пару минут». На видеозаписи, которую опубликовал Telegram-канал SHOT, депутат пояснил, что Bubble Worlds не сильно занимает голову, поэтому он может играть и заниматься одновременно другими делами.

Больше двухсот позиций с цветными шариками, которые надо уничтожать другими цветными шариками по определенным правилам. <...> Я могу в нее играть параллельно со многими другими делами, она не сильно занимает голову. Это именно средство отвлечься на пару минут, — заявил он.

До этого в Сети появился ролик, на котором депутат действительно «лопает шарики» на заседании в ГД.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложил обязать россиян, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме более одного миллиона рублей, сообщать об этом налоговой службе и объяснять происхождение средств. По мнению парламентария, данный закон может выступить в качестве эффективного инструмента борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.

Минфин РФ не одобрил идею депутата и пояснил, что ведомство не обсуждает и не рассматривает введение декларирования наличных средств на более чем 1 млн рублей. По словам юриста Александра Хаминского, инициатива Вассермана противоречит Конституции РФ и автоматически делает преступником практически любого россиянина.