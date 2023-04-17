Вассерман объяснил, почему предложил ограничить хранение наличной валюты Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, разъяснил, что предложенный им законопроект о наличной валюте призван решить проблемы незаконного оборота денег и финансирования незаконных действий. Как он рассказал NEWS.ru, несколько лет назад в ходе акций протеста у блогера Ксении Собчак были изъята крупная денежная сумма, которая, по его мнению, могла быть использована организаторами беспорядков.

Этот законопроект должен решить проблемы незаконного оборота денег и финансирования незаконных действий. На самом деле его нужно было подготовить, когда у Ксении Собчак изъяли в общей сложности полтора миллиона, тогда как раз раскручивали в Москве очередную волну массовых беспорядков. Деньги изъяли, а вернули лишь тогда, когда эта волна пошла на спад и эти деньги, грубо говоря, были безопасны, — заявил Вассерман.

Он добавил, что прежде чем «запускать закон в оборот», его придется еще дорабатывать.

Пока есть только идея, а с условиями точных юридических формулировок на него потребуется еще время, три чтения как минимум, — рассказал Вассерман.

Ранее сообщалось, что в пояснительной записке к законопроекту сказано, что инициатива будет предусматривать наказание в виде конфискации и штрафа, в два раза превышающего сумму хранимых таким образом денег.