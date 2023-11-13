Вассерман объяснил, как заставить бизнес вкладывать деньги в науку Вассерман: заставить бизнес вкладывать в науку возможно только принудительно

Фото: Государственная дума

Анатолий Вассерман

Чтобы бизнес начал финансировать российскую науку, ему необходимо содержать собственных конструкторов, ученых и научные организации, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, для этого необходимо установить базовый уровень отчислений и буквально заставить бизнес вкладывать деньги в науку и конструкторские разработки. Парламентарий убежден, что только с помощью такого принуждения наука сможет развиваться. Вассерман уточнил, что в ближайшее время обсудит с коллегами концепцию установления базовых отчислений для исследовательских работ.

Я считаю нужным установить базовый уровень отчислений. <...> Боюсь, что без такого принуждения ничего не получится, потому что в нынешних условиях горизонт планирования бизнеса вынужденно очень короткий ввиду непредсказуемости внешней и внутренней обстановки, — сказал депутат.

Он пояснил, что практическая и фундаментальная науки основаны на поисках с заведомо неопределенными результатами, и в такие науки бизнес может вкладываться только в порядке благотворительности. С другой же стороны, есть прикладная наука, для которой власти 90-х годов сделали многое, чтобы ее уничтожить, считает Вассерман.

[Прикладную] науку финансируют в основном сами практики, но, насколько я могу судить, нынешняя налоговая служба воспринимает оплату научных исследований как нецелевые расходы и относится к ним весьма подозрительно, — отметил он.

В конце октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что дефицит научных сотрудников в России является препятствием для достижения технологического суверенитета. Он отметил, что за последние два десятка лет число научных сотрудников снизилось на 25%. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что вопреки санкционному давлению России удалось предотвратить массовый отток ученых из страны.