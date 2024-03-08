Вассерман объяснил, как Подоляк раскрыл реальное положение дел у ВСУ Вассерман: Подоляк словами о «плохом» ВПК России раскрыл положение дел в Киеве

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Если внимательно послушать что говорят на Украине про Россию, то можно узнать о происходящем в Киеве, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о плачевном состоянии военно-промышленного комплекса РФ.

Послушав, что рассказывают о РФ украинцы, можно узнать, что на самом деле творится в Киеве. <...> У большинства преступников очень слабо развита фантазия, поэтому они обвиняют других в том, что вытворяют сами. <...> Вот и Подоляк, зная, что Украина лишена еще в мирное время собственными усилиями практически всей оборонной промышленности, считает, что оборонка похоронена и в РФ. Украина существует только благодаря зарубежным поставкам, — отметил собеседник.

В подтверждение своего мнения Вассерман привел исторический пример, когда немцы Третьего рейха расстреляли в Козьих Горах несколько тысяч польских пленных офицеров, а потом обвинили в этом Красную Армию. Также, продолжил депутат, сейчас принято считать, что якобы НАТО создано для защиты от Варшавского договора. Однако, уточнил Вассерман, НАТО было образовано в 1949-м году, а Организация варшавского договора — в 1955-м.

Ранее Анатолий Вассерман выразил мысль, что розыгрыши западных политиков российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) помогают России вести информационную войну против Запада, поскольку разоблачают планы и стиль действий противника. По его словам, Запад проигрывает информационную войну внутри российского общества, а Москва практически не ведет ответных действий в западных странах.