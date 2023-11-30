Вассерман объяснил, как научить школьников учиться Депутат Вассерман: школы должны создавать у учеников целостную картину мира

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В России нужно изменить подход к среднему образованию, чтобы школьники обучались умению самостоятельно учиться, предложил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он объяснил, что создание у молодых людей целостной картины мира позволит им лучше и быстрее усваивать учебные материалы.

Это умение учиться самостоятельно, чему современные школы уделяют сравнительно мало внимания. Стало считаться, что школа должна давать в первую очередь конкретное знание, а навыки самообучения остаются на втором-третьем плане, — подчеркнул депутат.

По его мнению, в школах необходимо восстановить формирование у учеников целостной картины мира. На ее основе преподавание отдельных предметов значительно упростится, а высвободившееся время можно будет использовать для расширения школьной программы.

Как пояснил парламентарий, развитие навыков самообучения происходит, когда ребенок знаком с основными закономерностями происходящего в окружающем мире и способен делать из этого хотя бы базовые выводы. Опираясь на закономерности, дети легче и быстрее понимают учебные материалы и познают мир не только на книгах, но и на всем, с чем сталкиваются.

Ранее Анатолий Вассерман назвал обучение школьников управлению беспилотными летательными аппаратами актуальной темой. Он пояснил, что дроны будут довольно долго востребованы как в мирных, так и в военных целях.