Вассерман: ВСУ взорвут центр Одессы и обвинят Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Подразделения ВСУ попытаются заминировать и взорвать центр Одессы, чтобы впоследствии обвинить в этом преступлении Россию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и уроженец Одессы Анатолий Вассерман. По его словам, о такой возможности свидетельствуют в том числе преступления в Буче, в которых руководство ВСУ обвинило Москву.

Скорее всего, террористы из ВСУ попытаются заминировать центр Одессы и взорвать самостоятельно, а потом перевалить вину, как обычно, со своей головы на здоровую, обвинив войска РФ в своем же преступлении. Это довольно типовая [для них] модель поведения, — подчеркнул парламентарий.

Ранее Вассерман прокомментировал решение ЮНЕСКО признать исторический центр Одессы объектом всемирного наследия, заявив, что оно призвано провозгласить варварскими действия России, войска которой неизбежно нападут на город. При этом парламентарий предположил, что Одессу штурмовать не будут, а обойдут, как в 1944 году, когда освобождали ее от румынско-немецких войск.

Комитет ЮНЕСКО по вопросам исторического наследия 25 января провел экстренное заседание, на котором шесть стран поддержали заявку Одессы, при этом в числе воздержавшихся от голосования оказались 14 стран. Россия голосовала против. Глава организации Одри Азуле заявил, что признание центра Одессы объектом исторического наследия «отражает коллективную решимость», которую в ЮНЕСКО проявили для защиты города от масштабных разрушений.