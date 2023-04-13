Вассерман нашел неожиданную связь «мясника» и событий в Буче Вассерман: мировые СМИ рассказали о захоронениях в Буче из-за схожести со словом butcher

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Мировые СМИ и власти Украины рассказали о событиях в Буче, потому что это слово похоже на английское butcher («мясник»), заявил на выступлении в Госдуме депутат от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман. Трансляция его выступления велась на сайте Госдумы. Вассерман также сравнил события в Буче с событиями в Катыни в 1941 году.

Место, где [польских офицеров] нашли сами жители Смоленской области, называют Козьи горы, но немцы сказали про находящуюся неподалеку Катынь. В польском языке kat — палач. Местом недавней кровавой постановки под Киевом <...> выбрана из множества дачных мест Буча, по-английски butcher — «мясник», — заявил Вассерман.

В начале апреля 2022 года в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.

В октябре того же года постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва все еще ждет списки с именами жертв в Буче. Его отсутствие является показателем того, что Киеву нечем подкрепить свои обвинения, считает дипломат. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ООН добиться от властей Украины поименного списка людей, погибших в Буче.