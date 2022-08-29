Вассерман иронично прокомментировал обвинения СБУ в адрес Кадырова Депутат ГД Вассерман: нападки Украины на Кадырова — попытки вспомнить о правосудии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова призваны напомнить о том, что у Украины «ещё есть какие-то признаки государственности», иронично высказался депутат Госдумы РФ, публицист Анатолий Вассерман. Он охарактеризовал эти нападки как «смутные воспоминания о правосудии» и заверил, что глава Чечни найдет правильные слова, чтобы на них ответить, пишет Pravda.Ru.

Думаю, что Рамзан Ахматович уже какие-то шутки по этому поводу выдал. А если нет, то выдаст в ближайшее время, — прокомментировал ситуацию Вассерман.

СБУ ранее предъявила обвинения Кадырову и ряду его помощников в якобы военных преступлениях. Представители службы заявили, что у них есть «безоговорочные доказательства» в якобы преступлениях главы Чечни. В ответ на обвинения Кадыров посмеялся и выразил готовность приехать, куда потребуется. Он твердо подчеркнул, что продолжит участвовать в спецоперации на Украине.

В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного привлечения главы Чеченской Республики к уголовной ответственности на Украине. По его мнению, решение в отношении российских должностных лиц было вынесено по «надуманным основаниям».