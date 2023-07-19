Вассерман допустил освобождение Одессы по «мариупольскому сценарию»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru не исключил, что при освобождении Одессы может возникнуть ситуация, аналогичная мариупольской. По его мнению, городу давно нужно было вернуться в состав России.

Одессе нужно было возвращаться в Россию в 2014 году, а еще лучше в 1991-м, когда проходил референдум о провозглашении независимости Украины, но тогда решимости, видимо, не хватило. В данный момент Российской Федерации в ходе СВО приходится освобождать территории, в том числе и Одессу. Я надеюсь, что все не пойдет по Мариупольскому сценарию, но не могу его исключать, поскольку эти террористы стремятся оставить за собой выжженную землю, — сказал парламентарий.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что атака на город минувшей ночью стала самой мощной за все время конфликта на Украине. По его словам, никто не погиб, но есть пострадавшие, в числе которых один ребенок. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, в свою очередь, называл удары ВС России по местному порту действительно масштабными и адскими.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что по одесским целям ведется массированная комбинированная атака: ВКС запустили Х-22, а ВМФ ударили «Калибрами» и «Шахидами». Кроме того, со стороны моря атаковали дроны-камикадзе «Герань» ВС РФ. В Минобороны эту информацию не комментировали.