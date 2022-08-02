«США несут миру дестабилизацию»: Захарова о визите Пелоси на Тайвань Представитель МИД РФ Захарова назвала дестабилизацией визит Пелоси на Тайвань

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Вашингтон несет миру дестабилизацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала возможный визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты за последние десятилетия не урегулировали ни одного конфликта, однако разожгли множество.

Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных, — написала Захарова.

Она отметила, что в преддверии визита Пелоси КНР объявил о приостановке импорта ряда продовольственных товаров Тайваня. В черный список попали производители чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Под запретом также оказалась продукция порядка 700 рыболовецких судов.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань подорвет отношения Пекина и Вашингтона. Дипломат при этом назвал провокацией поездку американского политика на остров. По его словам, подобные действия подрывают суверенитет и территориальную целостность КНР.