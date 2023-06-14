«Вашингтон набрал в рот воды»: Захарова об украинском следе в теракте на СП Захарова: взрывы на Северных потоках были бы невозможны для Киева без кураторства НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

У Киева не было никаких возможностей осуществить взрывы на «Северных потоках» без кураторства со стороны стран НАТО и Вашингтона, заявила NEWS.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новость о том, что Нидерланды обнаружили украинский след в инциденте. По ее словам, подобные диверсии могут быть осуществлены только при наличии большой материально-технической базы.

Мы прекрасно понимаем, что никаких возможностей у киевского режима для осуществления подобных вещей без кураторства со стороны стран НАТО, в первую очередь со стороны Вашингтона, в принципе нет и не могло бы быть. <...> Понятно, что подобные диверсии и теракты, акты экстремизма могут быть осуществлены только с огромной материально-технической базой, это во-первых, а во-вторых, также хотела бы подчеркнуть, что они, вообще-то, были совершены в сфере ответственности натовских стран, — сказала Захарова.

Она отметила, что регион напичкан водными судами, средствами слежения, наблюдения, перехвата и спутниками, которые являются частью военной инфраструктуры НАТО. В этой связи дипломат считает очевидным, что все вопросы следует адресовать в первую очередь Вашингтону.

Вот с Вашингтона надо начинать. Все остальное и важно, и нужно анализировать, но ровно поэтому Вашингтон набрал в рот воды. Карен Жан-Пьер вчера сказала, что комментировать «Северные потоки» не будет, и всех отправила в ЦРУ — вывод очевиден, — резюмировала Захарова.

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что расследование подрыва «Северных потоков» должно завершиться к осени. Он надеется, что к этому времени хотя бы удастся выдвинуть обвинения. По его словам, расследование также усилило подозрения, что за атакой на газопроводы в сентябре 2022 года стоит какое-то государство, так как у найденной на месте диверсии взрывчатки имеется специальный состав, «наводящий на определенные выводы».