«Варварские теракты»: Захарова об атаках ВСУ на Донбасс Захарова: ВСУ устроили «варварские теракты» к юбилею референдума в ЛДНР

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Люди у ресторана Paradise в Донецке, разрушенного в результате обстрела

Вооруженные силы Украины устроили серию «варварских терактов» ко дню 10-летнего юбилея референдума в ЛДНР, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на атаки ВСУ на Ровеньки в ЛНР и Донецк в ДНР. Сообщение Захаровой было опубликовано на официальном сайте ведомства.

К юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса, — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что восхищается мужеством и стойкостью жителей Донбасса. По ее мнению, властям Киева не удалось сломить дух людей, а благодаря поддержке России в республиках возрождается нормальная жизнь, реализуются востребованные программы и восстанавливается инфраструктура.

Ранее дипломат заявила, что за прошедшие 10 лет Украина превратилась в страну-самоизгой. По ее словам, с момента проведения референдумов о самоопределении республик Донбасса Киев оказался «в овраге цивилизации».

Она добавила, что Донецкая и Луганская народные республики с 11 мая 2014 года преодолели «трудную дорогу домой». Захарова отметила, что сегодня за это России и Донбассу мстят санкциями и «нечеловеческими кознями».