Варламова накажут за повторное нарушение правила маркировки иноагента На Варламова составлен второй протокол об отсутствии плашки иноагента в соцсетях

Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть оштрафован на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за отсутствие в его публикациях в соцсетях статуса иностранного агента, сообщили ТАСС в Мещанском суде Москвы. Протокол об административном правонарушении уже поступил в инстанцию. Отмечается, что это не первый протокол такого рода для журналиста — в августе блогер уже был оштрафован за аналогичное правонарушение.

В суд поступил протокол, составленный по ст. 19.34 КоАП РФ («Производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иноагентом»). Дата заседания по делу пока не назначена, — сказали в суде.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск Варламова к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Блогер был признан иностранным агентом в марте 2023 года. Суд доказал, что он распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.

В августе Варламова обвинили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ «Производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента». Штраф составил 30 тысяч рублей.