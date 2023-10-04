«Вам здесь места нет»: в Госдуме оценили недопуск юниоров на зимние Игры Депутат Журова: МОК давит на российских юниоров, не допуская на зимние Игры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Международный олимпийский комитет (МОК) специально и умышленно не допускает российскую молодежь на зимние юношеские Игры в 2024 году, надеясь, что Россия не будет вкладываться в спортсменов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, это элемент давления. Журова призвала объединиться вокруг спортсменов-юниоров и создавать для них интересные турниры внутри страны.

МОК демонстрирует нашему молодому поколению, что вас нет в международных соревнованиях, мы вам запрещаем участвовать. На взрослых давить одно дело, тем более они уже понимают, как все складывается, у взрослых спортсменов уже выстроенная карьера, а молодежь только начинает. Молодежь к произошедшим событиям не имеет отношения, но вам здесь места нет. Дальше МОК рассчитывает, что мы не будем вкладываться в молодежь, мол нет международных соревнований и что в них вкладываться, зачем резерв, пусть будет только любительский спорт. Это они так думают, но они глубоко ошибаются, — сказала Журова.

Олимпийская чемпионка призвала поддерживать юниоров и активно приглашать молодежь на турниры в России.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Играх в 2024 году в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо.