«Диаспоры-мигранты и бессилие»: Валуев об избиении девочки в Нижнем Тагиле Валуев назвал проявлением бессилия против мигрантов избиение в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Законы Российской Федерации должны быть едины для всех, заявил в своем Telegram-канале двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев. Таким образом он отреагировал на избиение девочки, предположительно, детьми мигрантов в Нижнем Тагиле.

И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех, — написал парламентарий.

Ранее стало известно, что 29 декабря у школы в Нижнем Тагиле ученики избили двоих детей — мальчика и девочку. Отмечалось, что пострадавшая является сиротой. Очевидец рассказал, что нападавшими оказались двое пятиклассников, которых недавно перевели из-за плохого поведения из другой школы. При этом мать обидчиков всегда на их стороне.

Также свидетель отметил, что на ситуацию никак не отреагировал охранник. Хоть он и не мог выходить за территорию школы, инцидент произошел в нескольких метрах от забора учебного учреждения.

Известно, что двое обидчиков забивали «стрелку» девочке 2 января. Сейчас пострадавшая в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Прокуратура сообщала, что мать снимала нападение сыновей на камеру мобильного телефона. Отдельно сотрудники надзорного органа займутся родителем мальчиков.