Валуев рассказал, кто должен отвечать за гибель 14-летнего боксера Валуев назвал ответственными за гибель 14-летнего боксера организаторов поединка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Николай Валуев

Ответственность за гибель 14-летнего боксера во время поединка в Первоуральске должны нести организаторы, считает депутат Госдумы, двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. В комментарии Telegram-каналу SHOT он заявил, что мероприятие не было зарегистрировано должным образом. Валуев высказал мнение, что смерти подростка можно было избежать, если бы у него заранее выявили какие-то противопоказания в ходе диспансеризации. Соперник не должен нести никакой ответственности, подчеркнул парламентарий.

Все спортсмены проходят диспансеризацию. Наверняка будут смотреть его показатели, которые снимались на предыдущих, что там по состоянию здоровья, — сказал Валуев.

Ранее стало известно, что 14-летний спортсмен скончался во время поединка в рамках Открытого первенства по боксу в Свердловской области.

Юный спортсмен во втором раунде пропустил несколько ударов, потерял сознание. Дежурного скорой помощи не оказалось на месте, был только один врач. Мальчика пытались привести в чувство искусственным дыханием и массажем сердца.

Скорой помощи не удалось проехать к спортзалу, — машине не открывали шлагбаум. Впоследствии подросток скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.