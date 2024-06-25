Валуев раскрыл, почему с российских боксеров сняли санкции Валуев: снять санкции с российских боксеров было финансово выгодно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Николай Валуев

С российских боксеров сняли санкции, так как это финансово выгодно для Всемирной боксерской организации (WBO), рассказал НСН бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе депутат Госдумы Николай Валуев. По его словам, организация, в которой состоит много российских чемпионов, получает процент с боев.

Они получают процент со всех боев, особенно с чемпионских. В этих ассоциациях российских боксеров-чемпионов очень много. Я думаю, что это просто интерес к заработку денег. С таких боев будет сниматься касса, что выгодно ассоциациям. Все очень практично, не нужно здесь искать никакой политики, — объяснил депутат.

Валуев отметил, что всем спортивным организациям нужно брать пример с Международной федерации бокса, поскольку она сохранила соревнования по боксу и для белорусов, и для россиян. Все это несмотря на то, что в Федерации состоят страны, которые считаются сейчас неприятелями России.

Эта Федерация по-настоящему ведет себя так, как следует, она должна служить примером для всех спортивных федераций мира, которые решили, что политика важнее спорта, — подытожил боксер.

Ранее Николай Валуев заявил, что государство не откажется от финансирования профессионального спорта в пользу массового. Парламентарий подчеркнул, что сейчас профессиональный спорт стал слишком обширным понятием, в то время как раньше существовал еще и любительский.