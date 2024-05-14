Валуев раскритиковал идею отказаться финансировать профессиональный спорт Валуев: государство не откажется от финансирования профессионального спорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Валуев

Государство не откажется от финансирования профессионального спорта в пользу массового, заявил бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. Таким образом в беседе с NEWS.ru он прокомментировал идею политолога Сергея Маркова, который заявил, что финансирование персональных спортсменов должно осуществляться за их деньги. Парламентарий подчеркнул, что сейчас профессиональный спорт стал слишком обширным понятием, в то время как раньше существовал еще и любительский.

Сегодня профессиональный спорт — слишком обширное понятие, чтобы взять и абсолютно убрать оттуда государство. Это невозможно сделать. Раньше существовал любительский и профессиональный спорт. Сегодня весь спорт профессиональный, — уточнил Валуев.

По словам депутата, в современном мире профессиональным является и олимпийский спорт, хотя раньше его отделяли. В связи с этим, как отметил парламентарий, государство не может полностью устраниться от участия в данной сфере.

На сегодняшний момент сделать это не представляется возможным. Государство не может совсем устраниться от участия в профессиональном спорте. Речь только может идти об отдельных моментах и случаях, — заключил Валуев.

Ранее Марков заявил, что финансирование должно уйти от профессионального спорта к массовому, поскольку российских атлетов не приглашают на международные соревнования, а сама сфера «перешла в шоу-бизнес». В беседе с «Говорит Москва» он высказал мнение, что нельзя выделять деньги на отдельных спортсменов, которые хотят сделать карьеру и зарабатывать миллионы рублей. Он считает, что вместо одного штангиста-миллионника можно профинансировать десять тысяч простых спортсменов.

Терапевт Ирина Ярцева ранее рассказала, что самым лучшим видом спорта для детей является плавание. По словам медика, начинать заниматься упражнениями в воде можно уже с грудничкового возраста. Она подчеркнула, что, выбирая вид спорта, необходимо учитывать, чтобы все занятия были на любительском уровне.