Валуев оценил отстранение бойца ММА, который назвал россиянина свиньей Валуев: отстранение оскорбившего россиянина бойца ММА послужит примером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Пожизненное отстранение бойца ММА Джавида Рзаева, который назвал россиянина свиньей, будет примером для остальных, считает депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, нужно было по-человечески наказать того бойца.

В Уставе федерации конкретно записано, что это недопустимо и возможна дисквалификация, что, собственно, и было сделано. Недопустимо себя вести подобным образом. Я думаю, что, может быть, это и послужит примером для всех остальных, - объяснил он.

Валуев добавил, что уровень ксенофобии, которые могут позволить себе люди, регулируется правилами.

Ранее российский боксер-профессионал и чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд заявил, что принципиально выступает за закрытие лиги поп-ММА Hardcore. Спортсмен отметил, что также можно ввести жесткие ограничительные меры, чтобы больше не случалось таких историй, как с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым, назвавшим россиянина «свиньей».

До этого Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением на бойца ММА Джавида Рзаева, который обозвал оппонента 22 мая на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. Также продолжается проверка в отношении промоутера.