Пожизненное отстранение бойца ММА Джавида Рзаева, который назвал россиянина свиньей, будет примером для остальных, считает депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, нужно было по-человечески наказать того бойца.
В Уставе федерации конкретно записано, что это недопустимо и возможна дисквалификация, что, собственно, и было сделано. Недопустимо себя вести подобным образом. Я думаю, что, может быть, это и послужит примером для всех остальных, - объяснил он.
Валуев добавил, что уровень ксенофобии, которые могут позволить себе люди, регулируется правилами.
Ранее российский боксер-профессионал и чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд заявил, что принципиально выступает за закрытие лиги поп-ММА Hardcore. Спортсмен отметил, что также можно ввести жесткие ограничительные меры, чтобы больше не случалось таких историй, как с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым, назвавшим россиянина «свиньей».
До этого Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением на бойца ММА Джавида Рзаева, который обозвал оппонента 22 мая на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. Также продолжается проверка в отношении промоутера.