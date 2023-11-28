Валентина Матвиенко предположила скорый конец гегемонии Запада Матвиенко: Запад больше не сможет сохранять гегемонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс создания нового мира и реализация сценария в интересах большинства идет полным ходом, написала в своем блоге, посвященном 80-летию начала работы Тегеранской конференции, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, воплощать план Запада по сохранению гегемонии больше не получится и пора садиться за стол переговоров.

Фактически, в сорок третьем [году] Запад просто был вынужден признать реальность. Признать и попытаться включиться в нее. Потому что почувствовал риск осуществления сценария, на который не сможет повлиять. Этого они боялись и, уверена, боятся сегодня. <...> Полагаю, единственно в этом и состоят истинные красные линии для тех по обе стороны Атлантического океана, кто старается сохранить гегемонию и контроль над историческим процессом, — указала политик.

Матвиенко отметила, что в настоящее время происходят масштабные события, которые «объективно ведут к созданию другого мира». Она напомнила, что укрепляют и расширяют свои форматы такие образования, как БРИКС и ШОС, их популярность в мире растет «и воплощать свой план у Запада уже не получается» — ни на Украине или Ближнем Востоке, ни в глобальном пространстве, подчеркнула спикер.

По мнению российского политика, в настоящее время Западу следует «вновь прислушаться к тому самому инстинкту самосохранения», который усадил в 1943 году Рузвельта и Черчилля за стол переговоров. При этом, по ее словам, сегодня внутри западной цивилизации вряд ли найдутся политики, «способные своевременно осознать, или, скорее, признать, что человечество <...> уже строит свою жизнь без их руководящей и направляющей».

Матвиенко считает, что странам мира в настоящее время «пора вновь садиться и разговаривать», чтобы не растратить «цивилизационный потенциал». Но «пока, судя по высказываниям американского президента после недавней встречи с лидером Китая, ответ, скорее, отрицательный», резюмировала политик.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что попытки Запада разобщить страны Центральной Азии — это «диагноз». По ее словам, к этому прилагается немало усилий. Однако, уверена она, страны СНГ никогда не станут западными сателлитами.