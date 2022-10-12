В Запорожской области задержали пособника ВСУ

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии задержали в Запорожской области мужчину, передававшего ВСУ данные о расположении и перемещении российских военнослужащих и техники. Сведения он добывал путем личного наблюдения, а также получал от родственников и знакомых, сообщается на сайте ведомства.

В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в Запорожской области, сотрудники СОБР Росгвардии задержали гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ, — говорится в тексте.

Сведения о расположении российских войск и техники, средств ПВО, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области мужчина сообщал украинской стороне в период с мая по август. Информация передавалась по средствам связи и через специально созданный закрытый чат.