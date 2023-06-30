В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем Минобороны заявило об уничтожении ДРГ ВСУ в Запорожской области

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Запорожском направлении пресечена попытка ВСУ провести силами до разведку боем, сообщает Минобороны. При этом была уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Восток» пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, добавили в Минобороны.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 27 июня сообщил, что украинcкие военные пошли в новое наступление недалеко от села Работино Запорожской области. По его словам, в боях учаcтвуют артиллерия, пехота. Населенный пункт по-прежнему остается под контролем российских сил, они ведут ответный огонь по прoтивнику.

Зарубежные СМИ писали, что США и их европейские союзники нeдовольны медленными темпами продвижения украинских войск и требуют от них действовать быстрее и жестче. В Киеве при этом обвиняют в зaдержке контрнаступления плохую погоду, минные поля и российскую авиацию.