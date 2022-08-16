В Запорожье сообщили об обстреле ВСУ контейнеров с ядерными отходами Представитель Запорожской администрации Рогов: ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС, один из снарядов разорвался в дюжине метров от контейнера, заявил 16 августа в ходе телепередачи «Соловьев Live» член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что атомный реактор электростанции хорошо защищен и даже если на него упадет самолет, ничего не случится, но ВСУ целятся в систему охлаждения.

Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них. Другие чуть дальше — в 50, 200 м. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища, — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что если нарушится целостность хранилища атомных отходов, повысится вероятность их выброса в окружающую среду и произойдет заражение.

Рогов добавил, что для корректной и безопасной работы ядерного реактора нужно его охлаждать. Он подчеркнул, что ВСУ целятся в охлаждающий контур, который менее защищен, чем реактор.

Реактор постоянно нуждается в охлаждении. Несколько десятков выстрелов наносились именно по охлаждающему контуру. Он не защищен так, как реактор. В этом случае (попадания снаряда. — NEWS.ru) реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс. Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор тогда просто рванет, — подытожил он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в ходе двусторонних переговоров поддержал заявление российского коллеги.