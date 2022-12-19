В Запорожье отменили наказание за ряд нарушений в атомной сфере В Запорожской области отменили наказание за негрубые нарушения в атомной сфере

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В Запорожской области до 1 января 2028 года не будет применяться административная ответственность за негрубые нарушения норм и правил в сфере атомной энергии. Соответствующий федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе говорится о поправках, которые вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Под грубым нарушением норм и правил в атомной сфере понимается преступление, которое привело к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде. Отмечается, что мера будет распространяться на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, ФЗ устанавливает административную ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штраф для должностных лиц составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Исключение составляют отдельные положения — они вступят в силу в сентябре 2023 года.