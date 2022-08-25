Путин увеличил численность армии России Численность Вооруженных сил России превысит 2 млн человек

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Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ, указ об этом появился на портале правовой информации. Отмечается, что численность ВС возрастет с 1,9 млн до 2,04 млн человек с 2023 года. Более 1,1 млн человек будут составлять военнослужащие.

Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих, — сообщается в указе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Информацию ранее распространили некоторые британские издания. Российское руководство неоднократно опровергало любые сообщения о проведении в стране мобилизации граждан.

Военное руководство также опровергало идею привлечения рядовых граждан для нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.